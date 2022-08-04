В 15 селах Рязанской области на десять дней отключат газ

Это связано с аварийными работами на участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2».

В селах и деревнях трех районов Рязанской области на десять дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10:00 9 августа до 10:00 19 августа ресурса не будет в следующих местах:

В Милославском районе:

село Липяги;

деревня Бугровка.

В Скопинском районе:

село Богослово;

село Горлово;

село Затворное;

село Клекотки;

село Делехово;

село Нагиши;

село Петрушино;

село Рудинка;

село Ново-Александрово;

деревня Хворощевка;

село Муравлянка.

В Михайловском районе:

село Жмурово;

деревня Шанчерово.

Отключения связаны с аварийными работами на участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2» в рамках подготовки к отопительному сезону. Их проведет филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ.