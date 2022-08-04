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В 15 селах Рязанской области на десять дней отключат газ
Это связано с аварийными работами на участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2».

В селах и деревнях трех районов Рязанской области на десять дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10:00 9 августа до 10:00 19 августа ресурса не будет в следующих местах:

В Милославском районе:

  • село Липяги;
  • деревня Бугровка.

В Скопинском районе:

  • село Богослово;
  • село Горлово;
  • село Затворное;
  • село Клекотки;
  • село Делехово;
  • село Нагиши;
  • село Петрушино;
  • село Рудинка;
  • село Ново-Александрово;
  • деревня Хворощевка;
  • село Муравлянка.

В Михайловском районе:

  • село Жмурово;
  • деревня Шанчерово.

Отключения связаны с аварийными работами на участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2» в рамках подготовки к отопительному сезону. Их проведет филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ.