В 15 селах Рязанской области на десять дней отключат газ
Это связано с аварийными работами на участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2».
В селах и деревнях трех районов Рязанской области на десять дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 10:00 9 августа до 10:00 19 августа ресурса не будет в следующих местах:
В Милославском районе:
- село Липяги;
- деревня Бугровка.
В Скопинском районе:
- село Богослово;
- село Горлово;
- село Затворное;
- село Клекотки;
- село Делехово;
- село Нагиши;
- село Петрушино;
- село Рудинка;
- село Ново-Александрово;
- деревня Хворощевка;
- село Муравлянка.
В Михайловском районе:
- село Жмурово;
- деревня Шанчерово.
Отключения связаны с аварийными работами на участке магистрального газопровода «Ямбург — Тула-2» в рамках подготовки к отопительному сезону. Их проведет филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ.