Уроженка Рязанской области смогла отсудить у застройщика 290 тысяч рублей

Весной 2018 года она по договору приобрела однокомнатную квартиру в Дмитрове за 2,6 миллиона рублей. Застройщик должен был передать ключи до августа 2019 года. Однако дом был сдан только к середине февраля 2020 года.

Уроженка Рязанской области смогла отсудить у застройщика 290 тысяч рублей. Об этом сообщил « Секрет фирмы ».

Женщина переехала в подмосковный Дмитров. Весной 2018 года она по договору приобрела однокомнатную квартиру за 2,6 миллиона рублей. Застройщик должен был передать ключи до августа 2019 года. Однако дом был сдан только к середине февраля 2020 года. Все это время женщине приходилось снимать квартиру.

Рязанка обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, потраченные на аренду. По ее версии, застройщик должен был оплатить неустойку (260 тысяч рублей), потребительский штраф (50% от присужденной суммы), компенсировать моральный вред (50 тысяч рублей), покрыть расходы за полгода аренды (180 тысяч рублей).

Первая инстанция согласилась, что застройщик опоздал при сдаче жилья. Однако она уменьшила сумму взысканного до 290 тысяч рублей. Апелляционный суд же заявил, что женщина до сдачи жилья могла жить в Рязанской области (по месту прописки) и устроиться там на работу. С подобной трактовкой согласилась и кассационная инстанция.

Женщина обжаловала решения в Верховном суде. Там к выводам апелляционной и кассационной инстанций отнеслись критически.

«Истица была зарегистрирована в населённом пункте, который находится далеко от места фактического проживания и работы. Из-за того что застройщик несвоевременно передал квартиру, она вынужденно тратила деньги на аренду жилья», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что выводы, что связи между нерасторопностью застройщика и тратами женщины на аренду нет, нельзя считать верными.

В итоге Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции. Застройщик должен заплатить женщине 290 тысяч рублей.