Рязанский Сбер совместно с компанией «Капитал — строитель жилья!» выдает ипотеку под 0,1%

Рязанское отделение Сбербанка и строительная компания «Капитал — строитель жилья!» реализует совместную программу кредитования. Клиенты компании могут приобрести квартиру в ипотеку по низкой процентной ставке — от 0,1%.

Предложение совместимо с программами «Господдержка 2020″, „Господдержка для семей с детьми“ и „Господдержка ПЛЮС“. Минимальный первоначальный взнос при этом — 15%.

„Ипотека пользуется широким спросом среди жителей Рязанской области, и мы заинтересованы в создании максимально комфортных условий для клиентов. Совместная программа кредитования позволяет сократить ежемесячный платеж за счет низкой процентной ставки“, — сообщил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Строительная компания на рынке недвижимости — 21 год. „Капитал — строитель жилья!“ комбинирует архитектурную эстетику и новейшие технологии, сочетая в проектах уникальные форматы планировочных решений, функциональные внутренние пространства и современные тенденции ландшафтного дизайна. В их домах живут более 11 тысяч семей Рязани. 9 крупных проектов комплексной застройки находятся в стадии реализации.

„Мы стараемся подобрать для каждого индивидуальные условия, именно поэтому у нас гибкая скидочная система и действует ряд акционных предложений. Совместная со Сбербанком программа кредитования, позволяет взять ипотеку под 0,1%, что при определенных условиях позволяет купить квартиру за 249р/день. Безусловно, очень выгодное предложение для наших покупателей“, — заявила руководитель отдела продаж компании „Капитал — строитель жилья!“ Надежда Сотникова.