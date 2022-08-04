Рязанское отделение Сбербанка и строительная компания «Капитал — строитель жилья!» реализует совместную программу кредитования. Клиенты компании могут приобрести квартиру в ипотеку по низкой процентной ставке — от 0,1%.
Предложение совместимо с программами «Господдержка 2020″, „Господдержка для семей с детьми“ и „Господдержка ПЛЮС“. Минимальный первоначальный взнос при этом — 15%.
„Ипотека пользуется широким спросом среди жителей Рязанской области, и мы заинтересованы в создании максимально комфортных условий для клиентов. Совместная программа кредитования позволяет сократить ежемесячный платеж за счет низкой процентной ставки“, — сообщил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.
Строительная компания на рынке недвижимости — 21 год. „Капитал — строитель жилья!“ комбинирует архитектурную эстетику и новейшие технологии, сочетая в проектах уникальные форматы планировочных решений, функциональные внутренние пространства и современные тенденции ландшафтного дизайна. В их домах живут более 11 тысяч семей Рязани. 9 крупных проектов комплексной застройки находятся в стадии реализации.
„Мы стараемся подобрать для каждого индивидуальные условия, именно поэтому у нас гибкая скидочная система и действует ряд акционных предложений. Совместная со Сбербанком программа кредитования, позволяет взять ипотеку под 0,1%, что при определенных условиях позволяет купить квартиру за 249р/день. Безусловно, очень выгодное предложение для наших покупателей“, — заявила руководитель отдела продаж компании „Капитал — строитель жилья!“ Надежда Сотникова.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481