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Рязанские полицейские прибыли из командировки на Северном Кавказе
Встреча сводного отряда прошла в ночь на четверг, 4 августа, на плацу отдела МВД по Октябрьскому району Рязани.

Рязанские полицейские прибыли из командировки на Северном Кавказе. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Встреча сводного отряда полиции прошла в ночь на четверг, 4 августа, на плацу отдела по Октябрьскому району Рязани.

Командировка длилась полгода. Представители различных подразделений рязанской полиции участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка и безопасности в Северо-Кавказском регионе.

Врио главы регионального УМВД Дмитрий Григорьев поздравил личный состав отряда с возвращением. Он поблагодарил их за мужество, безупречную службу и верность присяге. Григорьев отметил, что командировка правоохранителей прошла успешно благодаря слаженным действиям, высокому профессионализму и дисциплинированности рязанских полицейских, а также постоянной поддержке коллег, родных и близких.

Полковник полиции вручил коллегам награды и почетные грамоты. Также он выдал погоны сотрудникам, которым недавно присвоили очередные специальные звания.

Отдохнув, правоохранители будут выполнять служебные обязанности в родных подразделениях.