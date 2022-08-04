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Рязанец утаил сведения о своей зарплате, чтобы не платить долг по алиментам в 300 тысяч рублей
Судебные приставы арестовали счета мужчины в банках и направили в бухгалтерии предприятий постановление об удержании части зарплаты в счет долга.

Рязанец утаил сведения о своей зарплате, чтобы не платить долг по алиментам в 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчина не платил алименты на своего 14-летнего сына и с февраля 2022 года накопил долг в 300 тысяч рублей.

Для погашения задолженности судебные приставы арестовали его счета в банках. Также выяснилось, что мужчина работает на трех работах. Приставы направили в бухгалтерии предприятий постановление для удержания части зарплаты на содержание ребенка.

На август 2022 года мужчина заплатил 69 тысяч долга и будет обязан каждый месяц перечислять четверть своей зарплаты на алименты сыну.