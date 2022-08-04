On Vacation выпустил гид по Рязани

В материале специалисты собрали информацию о главных достопримечательностях региона.

On Vacation выпустил гид по Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе серии путеводителей.

Рязань стала 12 городом с линейке digital-путеводителей по городам России. В материале специалисты собрали информацию о главных достопримечательностях региона.

Путеводитель можно изучить по ссылке .

On Vacation — travel-бренд. Штаб-квартира находится в Москве. В 2022 году линейку путеводителей по России признала лучшей федеральная торгово-промышленная палата.