Новостройки по ценам прошлого года: рязанский застройщик запустил акцию на пул квартир

Группа компаний «Стройпромсервис» запустила акцию и временно вернула цены прошлого года на квартиры. До 31 августа в проектах девелопера можно приобрести жилье с выгодой до 5000 рублей с каждого квадратного метра. Количество квартир в рамках спецпредложения ограничено.

Так, однокомнатную квартиру в новостройке можно взять от 1,7 млн рублей, а двухкомнатную — от 3,4 млн рублей.

При этом компания также запустила новые ипотечные программы с ставкой от 0,1% годовых на весь срок кредита. Предложение доступно с программами «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми». Минимальный первоначальный взнос составляет 15%, а максимальный срок кредита до 30 лет.

Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Telegram-канал: https://t.me/sps 62

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