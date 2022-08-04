На рязанском пруду спасатели нашли подростков без родителей

Рейды на необорудованных прибрежных зонах города прошли в среду, 3 августа.

На рязанском пруду спасатели нашли подростков без родителей. Об этом сообщила мэрия .

Рейды на необорудованных прибрежных зонах прошли в Рязани в среду, 3 августа.

На пруду «Родная заводь» спасатели увидели, что подростки купаются в неположенном месте. Родителей рядом не было. Информацию специалисты передали в ОМВД Московского района.

Во время обследования Трубежа и Оки спасатели нашли купающихся. С ними провели разъяснительные беседы.