Девушку-терапевта из Оренбурга убил психически нездоровый инвалид
Мужчина проживал в квартире с родителями, где его и задержали.
Девушку-терапевта из Оренбурга убил психически нездоровый инвалид. Об этом пишет Telegram-канал
28-летний мужчина увидел Елену Федорову в соцсетях и влюбился в нее. Он следил за ней несколько месяцев, но не шел на контакт. Соседи описывают Дениса Т. как замкнутого и нелюдимого человека.
Известно, что он имеет инвалидность II группы и психически нездоров. Мужчина проживал в квартире с родителями, где его и задержали.
Ранее сообщалось, что девушке нанесли более 30 ударов ножом. Ее тело нашли в подъезде дома, куда она приехала на вызов.