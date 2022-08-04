Девушку-терапевта из Оренбурга убил психически нездоровый инвалид

Мужчина проживал в квартире с родителями, где его и задержали.

Девушку-терапевта из Оренбурга убил психически нездоровый инвалид. Об этом пишет Telegram-канал Mash в четверг, 4 августа.

28-летний мужчина увидел Елену Федорову в соцсетях и влюбился в нее. Он следил за ней несколько месяцев, но не шел на контакт. Соседи описывают Дениса Т. как замкнутого и нелюдимого человека.

Известно, что он имеет инвалидность II группы и психически нездоров. Мужчина проживал в квартире с родителями, где его и задержали.

Ранее сообщалось, что девушке нанесли более 30 ударов ножом. Ее тело нашли в подъезде дома, куда она приехала на вызов.