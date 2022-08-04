А что в кино? «Земля. Перезагрузка», «Бойся темноты» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Китайский фантастический фильм «Земля. Перезагрузка» рассказывает о далеком будущем, когда из-за климатических изменений наша планета начала превращаться в огромную пустыню.

Фильмы ужасов «Бойся темноты» и «Проклятие матери: Прятки на выживание» имеют схожую сюжетную фабулу: семьи приезжают в отдаленную местность, чтобы начать там новую жизнь, однако мистические события нарушают грядущую идиллию.

Французская комедия «Убойный монтаж» рассказывает о начинающем режиссере, который подписывается на съемки экспериментального хоррора, а в итоге вынужден отражать нашествие самых настоящих «живых мертвецов».

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