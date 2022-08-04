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В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
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Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
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В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
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Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
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А что в кино? «Земля. Перезагрузка», «Бойся темноты» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Китайский фантастический фильм «Земля. Перезагрузка» рассказывает о далеком будущем, когда из-за климатических изменений наша планета начала превращаться в огромную пустыню.

Фильмы ужасов «Бойся темноты» и «Проклятие матери: Прятки на выживание» имеют схожую сюжетную фабулу: семьи приезжают в отдаленную местность, чтобы начать там новую жизнь, однако мистические события нарушают грядущую идиллию.

Французская комедия «Убойный монтаж» рассказывает о начинающем режиссере, который подписывается на съемки экспериментального хоррора, а в итоге вынужден отражать нашествие самых настоящих «живых мертвецов».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».