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Жителей европейской части России предупредили о снеге 1 сентября
По словам синоптиков, погода в сентябре будет соответствовать климатической норме октября.

Жителей европейской части России предупредили о снеге 1 сентября. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в этом году осень наступит как по календарю — 1 сентября. В некоторых регионах европейской части страны вместе с проливными дождями ночью и утром может выпасть первый снег. Речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.

В Центральной России снега в начале сентября не ожидается, но погода будет соответствовать климатическим показателям октября: усиление северного ветра, который нагонит дождевые тучи и полярный воздух. Температура воздуха ночью 1 сентября понизится до 5-10 градусов, 2 сентября — до 2-7 градусов, 3 сентября — до1-6 градусов. Таким образом, за несколько дней температура понизится почти на 25 градусов.