Житель Приморья заживо сжег троих приятелей после застолья

Жителя Приморья заподозрили в том, что он заживо сжег троих приятелей после застолья. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили после пожара в деревянном доме в поселке Кировский. 30 августа они отправились в гости к приятелю. После распития спиртного три человека уснули, а гости стали собираться домой.

37-летний мужчина, выходя из дома, подпер входную дверь веранды металлической бочкой, поджег тряпку и бросил ее в окно веранды. После этого пьяные гости разошлись.

Следователи возбудили дело после обнаружения тел. Свидетель поджога утверждает, что поджигатель испытывал неприязнь к потерпевшим.