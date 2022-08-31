В Скопине утонула 66-летняя женщина

Женщине стало плохо во время заплыва.

В Скопине в пруду утонула женщина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в среду, 31 августа. Женщина отправилась на пруд вместе с подругой и дочерью. Она пыталась переплыть водоем.

В какой-то момент ей стало плохо. Мужчины, проходившие мимо, помогли вытащить ее из воды.

На место вызвали скорую, но спасти женщину не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.