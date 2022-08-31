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В Семчине задержали двух наркокурьеров
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Им грозит до 20 лет тюрьмы.

В Семчине задержали двух наркокурьеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Княжье поле патрульные полицейские заметили двух молодых людей, которые подозрительно себя вели. Увидев оперативников, они попытались спрятаться среди припаркованных машин во дворе.

Когда мужчин остановили, они сильно волновались и сбивчиво отвечали на вопросы. У одного из рязанцев нашли более 20 небольших свертков из красной изоленты, похожих на самодельные контейнеры для переводки наркотиков. Экспертиза показала, что в них находилось около 10 граммов наркотического вещества.

Злоумышленников задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Им грозит до 20 лет тюрьмы.