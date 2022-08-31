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В Рязанском районе прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей
По итогам возбудили семь административных дел.

В Рязанском районе прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во вторник, 30 августа, оперативники проверили соблюдение действующего миграционного законодательства. По итогам возбудили семь административных дел по следующим статьям:

  • часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») — два нарушения;
  • часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») — два нарушения;
  • часть 3 статьи 18.9 КоАП РФ («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства») — два нарушения;
  • часть 1 статьи 19.27 КоАП РФ («Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета») — одно нарушение.

Рейдовые мероприятия продолжат во всех районах Рязанской области.