В Рязанском районе прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей

По итогам возбудили семь административных дел.

В Рязанском районе прошли рейды по обнаружению мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во вторник, 30 августа, оперативники проверили соблюдение действующего миграционного законодательства. По итогам возбудили семь административных дел по следующим статьям:

часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») — два нарушения;

часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») — два нарушения;

часть 3 статьи 18.9 КоАП РФ («Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства») — два нарушения;

часть 1 статьи 19.27 КоАП РФ («Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета») — одно нарушение.

Рейдовые мероприятия продолжат во всех районах Рязанской области.