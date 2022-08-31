В подмосковном Чехове мужчина разводил огонь и поджег пятилетнего сына

По данному факту прокуратура начала проверку.

В Подмосковье мужчина поджег своего пятилетнего сына. О происшествии в среду, 31 августа, рассказала областная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент случился накануне во вторник, 30 августа, в подмосковном Чехове. Мужчина разводил огонь в мангале и поджег своего пятилетнего сына. Ребенка госпитализировали с ожогами.

Прокуратура начала проверку. Также известно, что ведомство оценит «исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей».