В первые дни сентября синоптик пообещала холодную погоду
Температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.
В первые пять дней сентября в Московской области ожидается холодная погода. Об этом передает
По ее словам, ночью осадки не ожидаются, а днем местами ожидается небольшой дождь. В ночь на 3 сентября специалист пообещала до +3, +3 градусов, днем +13, +15 градусов.
Такие же температуры ожидаются 4 сентября. Позднякова отметила, что днем в этот день будет около +15, +16 градусов.
По словам синоптика, холодная погода сохранится в понедельник. Температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.
Ранее специалист назвала возможные сроки бабьего лета.