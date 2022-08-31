В первые дни сентября синоптик пообещала холодную погоду

Температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.

В первые пять дней сентября в Московской области ожидается холодная погода. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, ночью осадки не ожидаются, а днем местами ожидается небольшой дождь. В ночь на 3 сентября специалист пообещала до +3, +3 градусов, днем +13, +15 градусов.

Такие же температуры ожидаются 4 сентября. Позднякова отметила, что днем в этот день будет около +15, +16 градусов.

По словам синоптика, холодная погода сохранится в понедельник. Температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.

Ранее специалист назвала возможные сроки бабьего лета.