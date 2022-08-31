Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
24°
Чтв, 01
17°
Птн, 02
13°
ЦБ USD 60.37 0.01 31/08
ЦБ EUR 60.58 0.62 31/08
Нал. USD 63.07 / 61.81 31/08 11:40
Нал. EUR 63.67 / 61.92 31/08 11:40
Новости
Публикации
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
Вчера 19:43
772
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
Вчера 10:30
1 168
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
3 481
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
5 898
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В первые дни сентября синоптик пообещала холодную погоду
Температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.

В первые пять дней сентября в Московской области ожидается холодная погода. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, ночью осадки не ожидаются, а днем местами ожидается небольшой дождь. В ночь на 3 сентября специалист пообещала до +3, +3 градусов, днем +13, +15 градусов.

Такие же температуры ожидаются 4 сентября. Позднякова отметила, что днем в этот день будет около +15, +16 градусов.

По словам синоптика, холодная погода сохранится в понедельник. Температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов.

Ранее специалист назвала возможные сроки бабьего лета.