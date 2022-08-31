В Орловской области в массовом ДТП погибли три человека

В Орловской области в массовом ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «Первый областной Орел».

Авария произошла в среду, 31 августа, в Кромском районе. На 405 километре трассы М2 «Москва-Крым» столкнулись грузовик MAN и две легковушки Lada и Toyota.

Погибли три человека — оба водителя легковушек, а также пассажир Lada.

По информации Telegram-канала «МВД Медиа» Toyota направлялась в сторону Курска и выехала на «встречку», где столкнулась с грузовиком и легковушкой.

Обстоятельства аварии выясняются.

Фото Telegram-канала «МВД Медиа»