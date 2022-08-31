В Москве двухлетняя девочка погибла, упав с 15 этажа
Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В Москве двухлетняя девочка погибла, упав с 15 этажа. Об этом
Трагедия произошла вечером во вторник, 30 августа, около 19:00. На улице 800-летия Москвы ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 15 этаже.
Девочку доставили в больницу, где она умерла.
Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование дела контролирует прокуратура.