В Москве двухлетняя девочка погибла, упав с 15 этажа

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Москве двухлетняя девочка погибла, упав с 15 этажа. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером во вторник, 30 августа, около 19:00. На улице 800-летия Москвы ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 15 этаже.

Девочку доставили в больницу, где она умерла.

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование дела контролирует прокуратура.