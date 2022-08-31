В Минстрое предложили списать нуждающимся россиянам долги за ЖКУ

Россиянам предлагается списать долги по ЖКУ в случае уважительных причин. Также им будут положены субсидии.

В Минстрое предложили списать нуждающимся россиянам долги за ЖКУ. Об этом пишет газета « Известия ».

Согласно проекту постановления правительства, который разработали в Минстрое, долги за жилищно-коммунальные услуги предлагается списывать россиянам при наличии уважительной причины. Речь идет о людях, попавших в больницу, потерявших родственников или столкнувшихся с невыплатой зарплаты. Также им будут положены субсидии.

По словам авторов проекта, изменения позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».