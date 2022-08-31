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В Касимовском районе сгорели дом с мансардой и машина
В деревне Нарышкино загорелся деревянный одноэтажный дом с мансардой площадью 8×8 метров. Также загорелся автомобиль Toyota Venza.

В Касимовском районе сгорели дом с мансардой и машина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 30 августа, в 20:15. В деревне Нарышкино загорелся деревянный одноэтажный дом с мансардой площадью 8×8 метров. Также загорелся автомобиль Toyota Venza.

Общая площадь пожара составила 95 квадратных метров. На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и семь человек личного состава.

Позже в МЧС рассказали, что при пожаре погиб 61-летний мужчина.