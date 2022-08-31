В Иркутской области подросток погиб от удара током, когда он залез на поезд для фото

Трагедия случилась накануне во вторник, 30 августа.

В Иркутской области подростка ударило током, когда он залез на поезд, чтобы сделать фото. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась накануне во вторник, 30 августа, в вечернее время на железнодорожной станции Китой Восточно-Сибирской железной дороги. Там 14-летний подросток забрался на железнодорожную цистерну поезда, чтобы сфотографироваться. Ребенка ударило током. Он погиб.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.