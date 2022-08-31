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В Госдуме предложили придать новый статус спецоперации на Украине
Предложение сделал депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил придать новый статус спецоперации на Украине новый статус. Об этом передает РИА Новости.

По словам политика, Украина стала «рассадником» международного терроризма.

«Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны», — отметил Шеремет.

Он считает, что характер спецоперации нужно изменить на контртеррористическую. Депутат добавил, что киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.