В Башкирии пьяный мужчина на «Ладе» насмерть сбил отца своего друга

Водитель Lada отказался от проверки на алкоголь. Против него возбудили уголовное дело.

В Башкирии пьяный мужчина на «Ладе» насмерть сбил отца своего друга. Об этом пишет «КП» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 30 августа, в Буздякском районе недалеко от села Ташлыкуль. Вечером накануне ДТП двое мужчин распивали алкоголь. После этого один из них поехал за рулем в сторону дома и попал в ДТП — машина съехала под мост. Он позвал на помощь 65-летнего отца, чтобы тот вытащил машину на дорогу, а сам ушел пить дальше.

Через некоторое время по той же дороге проезжал 39-летний пьяный друг мужчины на Lada Granta. На том же месте, где первая машина съехала под мост, он сбил пожилого мужчину. Пенсионер в это время пытался достать автомобиль сына.

Водитель Lada отказался от проверки на алкоголь. Против него возбудили уголовное дело.