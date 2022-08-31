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Скончался экс-директор дворца культуры «Приокский» Александр Шульженко
Он умер на 69 году жизни после продолжительной болезни.

Скончался экс-директор дворца культуры «Приокский» Александр Шульженко. Об этом сообщили в группе ДК «ВКонтакте».

Шульженко умер на 69 году жизни после продолжительной болезни.

Он был руководителем ДК с 2007 года по июль 2022 года.

«Мы потеряли светлого и доброго человека, отзывчивого и внимательного руководителя, который всегда с пониманием относился к своим сотрудникам. Его отличали ответственность за порученное дело, профессионализм, неиссякаемое трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, твердость и решительность в достижении цели», — рассказали о нем его коллеги.

Коллектив заведения выразил соболезнования в связи со смертью бывшего директора.