С начала пожаров в Рязанской области сгорело более 24 тысяч гектаров леса

По состоянию на среду, 31 августа, площадь лесных пожаров в регионе увеличилась на две тысячи гектаров.

С начала пожаров в Рязанской области сгорело более 24 тысяч гектаров леса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По состоянию на среду, 31 августа, площадь лесных пожаров в регионе увеличилась на две тысячи гектаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 24 тысяч гектаров.

Угрозы населенным пунктам нет.

Ране сообщалось, что Роспотребнадзор впервые за несколько дней не выявил превышения ПДК вредных веществ в Рязанской области.