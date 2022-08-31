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Рязанские волонтеры пожаловались на отловщика, выпускающего в город нестерилизованных собак
Речь идет о службе по отлову животных «Городская собака». По словам волонтеров, собаки, попадающие в организацию, не проходят программу ОСВВ − отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.

Рязанские волонтеры рассказали об отловщике, выпускающем в город нестерилизованных собак. Соответствующий пост во вторник, 30 августа, опубликовали в группе «Помощь животным попавшим в беду».

Речь идет о службе по отлову животных «Городская собака». По словам волонтеров, собаки, попадающие в организацию, не проходят программу ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.

«Мифы и страшилки, что прошедшие программу ОСВВ собаки начали рожать теперь горькая правда. Мало того, что безответственные работники „Городской собаки“ отвратительно проводили операции, так теперь оказывается, что их вообще не проводили», — написали волонтеры.

Они также рассказали, что после отлова уже две собаки с клипсами родили щенков. Также организация выдает одних и тех же животных за разных.

В посте говорится, что волонтеры написали заявление в прокуратуру.