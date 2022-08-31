Рязанец ответит в суде за покушение на убийство из-за ревности

Инцидент произошел 25 апреля в Сараевском районе.

Рязанец ответит в суде за покушение на убийство из-за ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 25 апреля в Сараевском районе. 32-летний местный житель со своим знакомым распивал алкоголь. Между ними произошел конфликт из-за женщины, после чего рязанец ударил собутыльника ножом в шею. Мужчина потерял сознания, злоумышленник решил что он мертв и скрылся. Пострадавшему оказали медпомощь.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Расследование уголовного дела завершено, с обвинительным заключением его направят в суд.