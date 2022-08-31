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Рязанцам напомнили о компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря
Прием документов на выплату продлится до 31 октября включительно.

Рязанцам напомнили о компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря. Об этом в среду, 31 августа, сообщило управление образования и молодежной политики администрации города.

«Продолжается прием документов на выплату компенсации заявителям за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия Рязанской области, для детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до пятнадцати лет включительно, обучающихся в образовательных организациях Рязани», — говорится на сайте управления.

Так, прием документов на выплату продлится до 31 октября включительно.

Получить дополнительную информацию можно на сайте управления образования в разделе «Детский отдых» или по телефону: (4912) 72-01-00 (доб. 315, 316).