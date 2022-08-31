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Рязань посетил президент федерации хоккея Владислав Третьяк
В Рязани хоккеист посетил кремль, встретился с врио губернатора Павлом Малковым и наградил победителей хоккейного турнира ко Дню города.

Во вторник, 30 августа, с официальным визитом в Рязань прибыл президент федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира по хоккею с шайбой Владислав Третьяк.

В Рязани хоккеист посетил кремль, где для него была проведена экскурсия по территории архитектурного музея и соборам.

В правительстве Рязанской области состоялась встреча Владислава Третьяка с врио губернатора Павлом Малковым, министром физической культуры и спорта Рязанской области Владиславом Фроловым и президентом федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым. В рамках данной встречи были обсуждены вопросы развития хоккея в регионе, улучшение материально-технической базы, а также вопросы грамотного подхода к тренировкам подрастающего поколения.

Главной же целью визита лучшего хоккеиста XX века стало награждение победителей и призеров регионального хоккейного турнира ко Дню города Рязани на призы Владислава Третьяка. В турнире приняли участие четыре команды из Воронежа, Чехова, Липецка и Рязани. Для десятилетних хоккеистов главным подарком стало получить приз из рук настоящей легенды мирового хоккея.

Как отметил президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов, «приезд в наш город Владислава Третьяка даст отличный импульс для наиболее активного развития всеми любимого вида спорта. Общение с великими людьми вдохновляет юных хоккеистов еще больше тренироваться и достигать поставленных целей».

На встрече с хоккейной общественностью города Третьяк пообещал помочь в организации семинаров и мастер-классов для рязанских тренеров, что позволит обучать детей по новым методикам, которые применяются в столице.

Завершился приезд Владислава Третьяка в Рязань автограф-сессией для всех желающих и товарищеским матчем команд Ночной хоккейной лиги: «РНПК» и «Автомобилист», последняя выиграла со счетом 7:3, призы хоккеистам также вручил знаменитый гость нашего города.