Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники представляются виртуальным помощником Сбербанка и просят уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.

Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что мошенники представляются виртуальным помощником Сбербанка и просят уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.

По словам директора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, в этом способе обмана россиян наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленники корректируют сценарии, чтобы добиться желаемого.

Лазарева сообщила, что в кредитных заявках не указываются счета карты, на которые необходимо перевести средства, о чем знают немногие.

Эксперт отметила, что указание последних цифр карты — это подвох, который рассчитан на то, чтобы вызвать панику.

«Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для „решения проблемы“ и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платежные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на „защищенный счет“ для сохранности», — раскрыла схему Лазарева.