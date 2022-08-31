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Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Мошенники представляются виртуальным помощником Сбербанка и просят уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.

Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что мошенники представляются виртуальным помощником Сбербанка и просят уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.

По словам директора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, в этом способе обмана россиян наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленники корректируют сценарии, чтобы добиться желаемого.

Лазарева сообщила, что в кредитных заявках не указываются счета карты, на которые необходимо перевести средства, о чем знают немногие.

Эксперт отметила, что указание последних цифр карты — это подвох, который рассчитан на то, чтобы вызвать панику.

«Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для „решения проблемы“ и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платежные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на „защищенный счет“ для сохранности», — раскрыла схему Лазарева.