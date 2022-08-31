Родственник погибшего в ДТП рязанца рассказал, что расследование не ведется уже год

Речь идет о ДТП, произошедшем 29 августа 2021 года в селе Кораблино.

В РЗН. инфо обратился мужчина. Он рассказал, что год назад в ДТП погиб его родственник, однако до сих пор уголовное дело не возбуждено и расследование не ведется.

По словам собеседника, речь идет о ДТП, произошедшем 29 августа 2021 года в селе Кораблино. Он отметил, что в тот день автомобиль сбил на пешеходном переходе человека.

«Погибший — мой двоюродный брат. Из близких родных у него остался отец, но его уже больше десяти лет никто не видел. Поэтому следователь вызвала меня и мою маму (она родная тетя погибшего) и взяла показания», — вспоминает рязанец.

Мужчина отметил, что в течение года проводились экспертизы и опрос очевидцев. Но уголовное дело так и не возбудили, а виновника ДТП к уголовной ответственности не привлекли.

Рязанец подчеркнул, что за это время водитель автомобиля ни разу не связалась с родственниками, чтобы принести извинения.

«В августе 2022 года мы ходили на прием к руководству следственного отдела, однако столкнулись с таким отношением, как будто мы виноваты в гибели человека. Новый следователь не связывался с нами, судя по всему ему это не нужно. Вероятно, что трагическая гибель простого человека не является поводом для возбуждения уголовного дела, а компетентные органы, которые должны заниматься расследованием уголовных дел и надзирать за соблюдением законности, по каким-то причинам в этом не заинтересованы», — продолжил мужчина.

Собеседник поделился, что обращался в прокуратуру Рязанской области и района, в суд, но дело следователи возбуждать не торопятся.

Читатель предоставил редакции копии обращений и ответ ведомства.

Из ответа региональной прокуратуры следует, что по результатам проверок принято решение об отказе уголовного дела, так как руководитель следственного органа посчитал их необоснованными. «Однако проводится процессуальная проверка и окончательное решение еще не вынесено».

Корреспондент РЗН. инфо обратился в пресс-службу региональной прокуратуры. Там сообщили, что не могут разглашать «конфиденциальную информацию». Прокомментировать на каком этапе ведется расследование и назвать причину, почему уголовное дело не возбуждают — они не могут.

Читатель добавил, что готовит еще несколько жалоб в прокуратуру, рязанский районный суд и генеральную прокуратуру России.