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Работники Рязанской НПК высадили именную аллею из пирамидального тополя
Акцию приурочили ко дню работников нефтяной и газовой промышленности, она стала очередным вкладом нефтяников в развитие родного города и повышение комфорта для жителей.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании накануне профессионального праздника высадили именную аллею. 130 молодых деревьев пирамидального тополя высадили в Дашково-Песочне, на улицах Зубковой и Соколова.

Акцию приурочили ко дню работников нефтяной и газовой промышленности, она стала очередным вкладом нефтяников в развитие родного города и повышение комфорта для жителей.

Также в мероприятии приняли участие работники предприятий Роснефти, Рязаньнефтепродукта и РН-Смазочные материалы, всего 100 человек.

В РНПК уточнили, что срок жизни пирамидального тополя — 300 лет. Деревья имеют красивую крону, а фотосинтез дерева проходит круглосуточно. Благодаря этому тополи выделяют кислород и днем и ночью.

Охрана окружающей среды в регионе производства — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть» и Рязанской НПК. Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению, на постоянной основе оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны.

Также РНПК организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

В 2022 году в рамках всероссийской акции «Зеленая весна — 2022» работники Рязанской НПК высадили 270 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной и сирени.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.