Под Рязанью установили светофоры вблизи магазинов, школ и детских садов

Вблизи находятся село Захарово и деревня Волдыревка Рязанского района.

Под Рязанью установили светофоры вблизи магазинов, школ и детских садов. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба Упрдор «Москва-Волгоград».

Речь идет о дорогах, которые находятся на 543-м и 565-м километрах трассы Р-132 «Золотое кольцо». Вблизи находятся село Захарово и деревня Волдыревка Рязанского района.

В пресс-службе уточнили, что светофоры установили после обращений граждан и выездной инспекции.