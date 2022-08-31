Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
24°
Чтв, 01
17°
Птн, 02
13°
ЦБ USD 60.24 -0.13 01/09
ЦБ EUR 60.21 -0.37 01/09
Нал. USD 63.05 / 61.81 31/08 16:00
Нал. EUR 63.5 / 61.92 31/08 16:00
Новости
Публикации
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
Вчера 19:43
900
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
Вчера 10:30
1 329
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
3 581
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
6 010
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Под Рязанью установили светофоры вблизи магазинов, школ и детских садов
Вблизи находятся село Захарово и деревня Волдыревка Рязанского района.

Под Рязанью установили светофоры вблизи магазинов, школ и детских садов. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба Упрдор «Москва-Волгоград».

Речь идет о дорогах, которые находятся на 543-м и 565-м километрах трассы Р-132 «Золотое кольцо». Вблизи находятся село Захарово и деревня Волдыревка Рязанского района.

В пресс-службе уточнили, что светофоры установили после обращений граждан и выездной инспекции.