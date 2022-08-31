На юге Москвы сын спрятал труп отца в шкафу и залил монтажной пеной

Причину своего поступка он объяснить не смог.

На юге Москвы сын спрятал труп отца в шкафу и залил монтажной пеной. Об этом пишет « МК ».

Тело 85-летнего пенсионера нашли во вторник, 30 августа, в квартире одного из домов на улице Судостроительной после того, как соседи пожаловались на неприятный запах из квартиры.

Труп находился в стенном шкафу, который был залит монтажной пеной.

Известно, что пенсионер проживал в квартире вместе со своим 53-летним сыном, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина не смог объяснить произошедшее.

Полиция проводит проверку.