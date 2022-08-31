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На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-22» представили новинки автомобильного рынка
Автомобильная мини-выставка собрала много народа. Рязанцы по достоинству оценили новинки, весело провели время и ушли с подарками и хорошим настроением.

Частью праздничных мероприятий, посвященных 927-летию города Рязани, стал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2022», который прошел в пятницу, 26 августа. После двухлетнего перерыва фестиваль поразил рязанцев своим масштабом.

Помимо обширной музыкальной программы жителям и гостям города предложили множество развлечений — от детского аквагрима и сладкой ваты до небольшой автомобильной выставки, организованной группой компаний «Автоимпорт».

Китайские автомобили сейчас в тренде и их продажи набирают обороты. Представленные на Лыбедском бульваре новые Haval Dargo и Chery TIGGO 8 PRO, привлекли внимание посетителей современным дизайном, улучшенной технической оснащенностью и комфортом.

Легенда «Дакара» Mitsubishi Pajero 4, давно полюбившаяся потребителю, вновь порадовала фундаментальностью, надежность и просторным салоном, что сразу оценили многодетные семьи и любители активного отдыха на природе.

Ну, а своя родная «буханка» никогда не выйдет из моды, ведь «УАЗ не машина, а состояние души».

Автомобильная мини-выставка собрала много народа. Рязанцы по достоинству оценили новинки, весело провели время и ушли с подарками и хорошим настроением.