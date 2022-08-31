На девяти рязанских улицах отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На девяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил на сайте мэрии.

В среду, 31 августа, до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Быстрецкая, дома №№ 10, 10 корпус 1 строение 2;

улица 1-й Мервинский проезд, дома с 2 по 10 (четная сторона), с 3 по 11 (нечетная сторона);

улица Мервинская, дома №№ 13, 15, 2/1 (аптека), 2-а (автомойка), 2-б (ТЦ «Мервинский»), 4 (магазин «Автомастер»), 7 (межрайонный следственный отдел),

Московское шоссе, дома №№ 29 (кафе), 31 (автовокзал);

улица Горького, дома №№ 18 корпус 1, 18;

Театральная площадь, дом № 4;

улица Циолковского, дома №№ 2/6, 4 корпус 1, 6 корпус 3;

улица Дружная, дом № 7;

улица Предзаводская, дом № 12/9.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.