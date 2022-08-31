Минпросвещения: с родителей не должны собирать деньги на ремонт школ

Кравцов добавил, что это грозит уголовное дело.

С родителей не должны собирать деньги на ремонт школ. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, передало агентство ТАСС.

По его словам, все средства на это предусмотрены в бюджетах. Если обнаружат факты побора — за это грозит уголовное дело.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов», — заявил Кравцов.

Кравцов добавил, что за пять лет за счет федеральных средств должно быть отремонтировано 7 300 школ и около 4000 за счет региональных.

Ранее в Минпросвещения запретили школьникам использовать телефоны на уроках.