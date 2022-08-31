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Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой заявила, что информация о нахождении тела дочери неизвестна
Ранее стало известно, что тело Елены Логуновой нашли.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой заявила, что ей неизвестна информация о нахождении тела ее дочери. Об этом Наталия Кошелева написала в соцсетях.

«Я не владею пока никакой информацией о нахождении тела моей дочери», — сообщила Кошелева.

Ранее стало известно, что тело Елены Логуновой нашли. Ее супруг Александр заявил, что жена умерла после неудачного падения.

Напомним, Логунову искали больше года.