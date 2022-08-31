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Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами находится под полным контролем
Также врио главы региона заявил, что тщательная работа ведется по дотушиванию очага возле деревни Култуки. На месте работают 111 человек и 25 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под полным контролем. Об этом в среду, 31 августа, заявил врио главы региона Павел Малков.

По его словам, ситуация с пожарами полностью контролируемая. Все жители ближайших к пожарам населенных пунктов вернулись по своим домам.

«Только что завершили облет пожара. В целом, активный очаг сохраняется только на восточной кромке, где два дня назад произошел прорыв. Сейчас этот очаг полностью окопан, ведется работа по отжигу. В целом ситуация характеризуется как полностью контролируемая, ни для кого, ни для одного населенного пункта сейчас опасности нет. Все жители вернулись по своим домам. Продолжаем работу», — сказал Малков.

Также врио главы региона заявил, что тщательная работа ведется по дотушиванию очага возле деревни Култуки. На месте работают 111 человек и 25 единиц техники.