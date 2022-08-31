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Григоренко: очаги лесных пожаров под Рязанью локализуют в течение суток
Об этом он заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Очаги лесных пожаров под Рязанью локализуют в течение суток. Об этом в среду, 31 августа, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании с президентом Владимиром Путиным, передало агентство ТАСС.

Он уточнил, что ранее пожар локализовали, но из-за сильного ветра один из очагов вновь загорелся.

«Пожар в целом локализован, но вчера поднялся сильный ветер — порядка 17-20 м/с — у нас один из очагов загорелся, очаг полностью контролируется. Все усилия сосредоточены на локализации этого очага и работа направлена на борьбу с последствиями пожаров на оставшейся территории. По нашим прогнозам, этот очаг в течение суток полностью потушим и локализуем», — сказал Григоренко.