В Ряжском районе остановили пьяного водителя на «ВАЗе»
Медосвидетельствование показало у 30-летнего мужчины 1,124 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Ряжском районе остановили пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом
Машину для проверки документов остановили в селе Веденовка. У 30-летнего водителя заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Медосвидетельствование показало у мужчины 1,124 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.