В Рязанской области остался один непотушенный очаг лесных пожаров

В Рязанской области остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио губернатора Павел Малков.

По его словам, непотушенный очаг лесных пожаров остался в Рязанской области у деревни Колтуки. Малков отметил, что там работают более 120 человек и более 20 единиц техники.

Врио губернатора добавил, что накануне активную точку возгорания раздул сильный ветер, огонь перекинулся в сторону населенного пункта, но Колтуки удалось защитить.

Ранее Павел Малков объявил о возможной эвакуации жителей деревни.