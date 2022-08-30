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В Рязанской области 31 августа ожидаются дождь, гроза и +28 градусов
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на среду, 31 августа, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Местами возможны кратковременный дождь и грозы.

Ветер юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду.