В Рязани продают паб в английском стиле в центре города
Его стоимость оценили в 45 миллионов рублей.
В Рязани продают паб в английском стиле, расположенный в центре города. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.
Речь идет о пабе на улице Право-Лыбедской. Стоимость оценили в 45 миллионов рублей.
Его продают вместе с ремонтом, мебелью и другим оборудованием.
«За время работы сформирована обширная база постоянных клиентов и налажено сарафанное радио. Имеется собственный сайт. Бизнес полностью налажен. Есть парковочная зона прямо у входа в ресторан», — говорится в объявлении.
Уточняется, что также есть летняя веранда. Вместимость паба около 100 человек.