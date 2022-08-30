В РГУ повысят стипендии на 10%
И.о. ректора Сулица также рассказал, что в университете появится ассоциация выпускников и новое пространство для общения студентов.
В РГУ повысят стипендии на 10%. Об этом исполняющий обязанности ректора РГУ Олег Сулица
В интервью Сулица также рассказал, что в университете появится ассоциация выпускников и новое пространство для общения студентов.
В 2022 году в РГУ подали документы 13,5 тысячи абитуриентов, это на полторы тысячи больше, чем в 2021 году. Самые популярные направления: управленческие, языковые и юридические специальности.