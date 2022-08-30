В Пронском районе «Опель» съехал в кювет, пострадала пенсионерка
Авария произошла во вторник, 30 августа, в 11:00 на 54 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».
В Пронском районе «Опель» съехал в кювет, пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла во вторник, 30 августа, в 11:00 на 54 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». 72-летний рязанец на Opel Vivaro превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.
В ДТП пострадала 62-летняя пассажирка автомобиля, она обращалась за медпомощью.
Проводится проверка.