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В Пронском районе «Опель» съехал в кювет, пострадала пенсионерка
Авария произошла во вторник, 30 августа, в 11:00 на 54 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

В Пронском районе «Опель» съехал в кювет, пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 30 августа, в 11:00 на 54 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». 72-летний рязанец на Opel Vivaro превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

В ДТП пострадала 62-летняя пассажирка автомобиля, она обращалась за медпомощью.

Проводится проверка.