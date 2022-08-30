В Подмосковье нашли тело 14-летнего подростка
Незадолго до смерти, мальчик рассказывал другу, что хочет уйти из жизни, так как не желает учиться и стесняется своей сестры.
В Подмосковье нашли тело 14-летнего подростка. Об этом пишет «
Тело мальчика нашли вечером в понедельник, 29 августа, в Сергиевом Посаде около дома. По предварительной информации он покончил с собой.
Издание пишет, что незадолго до этого, мальчик рассказывал другу, что хочет уйти из жизни, так как не желает учиться и стесняется своей сестры. Из-за серьезной болезни она училась в интернате для слепоглухих детей.
Проводится расследование.