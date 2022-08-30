В Омской области изнасиловали девятилетнюю девочку

В поселке Новоомский Омской области изнасиловали девятилетнюю школьницу. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел 28 августа. 46-летний мужчина обманом завлек девочку в пустырь вдали от домов, где изнасиловал ее и совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Девочка поступила в больницу с выбитыми зубами, у нее также зафиксировали другие тяжелые травмы. Ребенок находится под наблюдением медиков, состояние оценили как стабильное.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. В региональном управлении МВД сообщили, что после преступления подозреваемый пытался скрыться и провел ночь на кладбище.

Ранее его уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, угрозу убийством.