В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь картой «Мир»

Пандемия привнесла в нашу жизнь новые привычки. Одна из них — предпочтение бесконтактного способа оплаты товаров и услуг. Это быстрее и удобнее. И вдвойне приятнее, если при этом можно сэкономить. Например, на проезде в общественном транспорте.

Пандемия привнесла в нашу жизнь новые привычки. Одна из них — предпочтение бесконтактного способа оплаты товаров и услуг. Это быстрее и удобнее. И вдвойне приятнее, если при этом можно сэкономить. Например, на проезде в общественном транспорте.

Жители Рязани уже знакомы с транспортной акцией платежной системы «Мир», благодаря которой они имеют возможность платить смартфоном на четыре рубля меньше за каждую поездку. В очередной раз акцию запустили зимой 2022 года, изначально она была рассчитана на четыре месяца. Однако позже приняли решение об ее продлении, и теперь пользоваться выгодой от бесконтактной оплаты рязанцы смогут до 31 декабря 2022 года.

Как принять участие в акции — читайте в публикации РЗН.инфо.